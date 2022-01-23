Депутат Госдумы прокомментировал заявление экс-главы ВМС Германии о принадлежности Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление подавшего в отставку главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха касательно принадлежности Крыма России и невозможности вновь стать частью Украины.

«Наконец-то здравомыслие проснулось спустя столько времени после референдума в 2014 году», — приводит РИА Новости слова Шеремета.

По его мнению, данное заявление послужит сигналом всему Западу о том, что пора «прекращать политические игры и признать российский статус Крыма».

Депутат отметил, что признание российского статуса полуострова западными странами является вопросом времени.

«Уверен, что европейцы признают территорию Крыма российской. Но важно не это. Важно то, что крымчане считают себя гражданами России и что Россия считает Крым своем неотъемлемой частью», — заключил он.

Ранее издание Bild сообщало, что Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после высказывания о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Позднее он подтвердил это.

Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение.

В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнения Шёнбаха о Крыме. В МИД Украины вызвали посла ФРГ после высказываний главнокомандующего ВМС.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.