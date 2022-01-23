Главнокомандующий ВМС Германии Шёнбах подтвердил, что подал в отставку
Об этом сообщается на сайте Бундесвера.
«Я... попросил... немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего ВМС», — сказано в заявлении.
Отмечается, что его просьба удовлетворена федеральным министром.
Ранее издание Bild сообщало, что Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после высказывания о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.
Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.
Позднее он объяснил, что это было его частное мнение.
В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнения Шёнбаха о Крыме. В МИД Украины вызвали посла ФРГ после высказываний главнокомандующего ВМС.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.