Главнокомандующий ВМС Германии Шёнбах подтвердил, что подал в отставку

Главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подтвердил, что попросил главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт об отставке.

Об этом сообщается на сайте Бундесвера.

«Я... попросил... немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего ВМС», — сказано в заявлении.

Отмечается, что его просьба удовлетворена федеральным министром.

Ранее издание Bild сообщало, что Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после высказывания о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение.

В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнения Шёнбаха о Крыме. В МИД Украины вызвали посла ФРГ после высказываний главнокомандующего ВМС.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.