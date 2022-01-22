Глава ВМС ФРГ: Крым не вернётся в состав Украины

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернётся... это факт», — приводит РИА Новости слова Шенбаха на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Ранее вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия «в любом случае не вернёт» Крым Украине, а санкции ЕС приносят только вред, поэтому необходимо развивать отношения с Москвой.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.