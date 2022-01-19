Вице-премьер Словакии Сулик заявил, что Крым останется российским

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия «в любом случае не вернёт» Крым Украине, а санкции ЕС приносят только вред, поэтому необходимо развивать отношения с Москвой.

Его слова приводит братиславская газета Pravda.

По словам Сулика, должна происходить торговля между странами. Он отметил, что некоторые экспортёры пострадали от антироссийских санкций.

«Санкции, таким образом, приносят только вред, а россияне Крым (Украине. — RT) в любом случае не вернут», — сказал он.

Вице-премьер Словакии считает, что нужно «смотреть вперёд» и развивать отношения с Россией.

В ноябре в МИД Украины вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания болгарского президента Румена Радева о российском Крыме.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.