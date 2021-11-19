МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве из-за слов о российском Крыме

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В МИД Украины вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания о российском Крыме, сообщают в ведомстве.
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве из-за слов о российском Крыме
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«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов», — говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве ожидают опровержения президентом страны его заявления.

Представители украинского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что слова болгарского лидера о Крыме не способствуют развитию добрососедских отношений между странами и «диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности».

В свою очередь, посол Болгарии в Киеве заверил украинскую сторону в неизменности позиции страны по поддержке территориальной целостности государства.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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