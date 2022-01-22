Bild: главнокомандующий ВМС Германии уходит в отставку после заявления о Крыме

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Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после высказывания о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственную информацию.

Отмечается, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку Шёнбаха.

Ранее Кай-Ахим Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, также он выразил сомнения, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение.

В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнения Шёнбаха о Крыме. В МИД Украины вызвали посла ФРГ после высказываний главнокомандующего ВМС.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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