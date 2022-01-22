В МИД Украины вызвали посла ФРГ

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В МИД Украины вызвали посла ФРГ в стране Анку Фельдгузен после высказываний командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха о принадлежности Крымского полуострова и из-за позиции немецких властей по поводу непредоставления Киеву оружия.
В МИД Украины вызвали посла ФРГ
  • РИА Новости

«Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО», — говорится в заявлении ведомства.

В украинском МИД также выразили разочарование позицией властей Германии о непредоставлении Киеву оружия. Киев надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке Украины и вопросах усиления обороноспособности страны перед лицом «российской угрозы».

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.

Кроме того, Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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