Глава ВМС Германии прокомментировал своё заявление о Крыме

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Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шёнбах прокомментировал свои заявления относительно принадлежности Крыма и расширения НАТО на восток.
Глава ВМС Германии прокомментировал своё заявление о Крыме
  • AP

«Мои заявления о политике безопасности в ток-шоу в аналитическом центре в Индии отражали моё личное мнение на тот момент. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии», — написал он в Twitter.

Шёнбах признал, что не должен был допускать таких заявлений.

«Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка», — отметил он.

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.

В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнения командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о Крыме.

В МИД Украины вызвали посла ФРГ в стране Анку Фельдгузен после высказываний командующего ВМС Германии.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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