В Минобороны ФРГ дистанцировались от высказывания командующего ВМС Германии о Крыме

В Минобороны ФРГ не разделяют мнения командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о Крыме, заявил представитель ведомства.

«Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства. Господин Шёнбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором (бундесвера. —RT)», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос в отношении полуострова закрыт, а референдум был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.