Врач-диетолог Соломатина рассказала о правильном рационе после новогодних праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с RT, как правильно организовать режим питания после новогодних праздников.

«Праздники закончились, действительно это большой стресс — опять выход на работу, нужно втянуться... Многие из нас за праздники при нормальном весе набирают 1—3 кг, в среднем — 2 кг. В большей степени это не жир, а именно задержка жидкости, потому что ели очень много сладкого, солёного, мало двигались. Метаболическая активность была снижена, поэтому нужно вывести эту жидкость. Нужно пить, но пить небольшими глотками и в течение дня — каждые 20 минут по паре глотков делать», — пояснила Соломатина.

Она пояснила, что это должна быть именно вода, а не соки, кисели или компоты.

Кроме того, врач добавила, что после праздников в пище необходим калий, который выводит лишнюю жидкость из организма, а также клетчатка.

«Нужно сильно ограничить сладкое, поэтому мы оставляем в небольшом количестве сладкие фрукты, сухофрукты, кусочек горького шоколада, натуральную пастилу. Сырые овощи, кто не может есть много сырых овощей, — тушим или делаем на пару и используем в виде гарнира. Или в виде супов. Нам нужен ещё объём, поскольку наш желудок привык к большому объёму пищи», — заключила она.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал в беседе с RT о влиянии новогодних праздников на режим сна.