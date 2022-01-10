Сомнолог Калинкин рассказал о влиянии новогодних праздников на режим сна россиян

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал в беседе с RT о влиянии новогодних праздников на режим сна.

«Новогодние праздники достаточно длительные, и это период времени, когда у многих сбивается режим. Но если человек хочет всё-таки, чтобы было минимальное воздействие на его здоровье, на его самочувствие, то после новогодних праздников, немножко отоспавшись, надо попытаться как можно быстрее восстановить свой режим», — подчеркнул специалист.

Он посоветовал ложиться спать пораньше. Оптимальное время, по словам эксперта, в 22:00—23:00.

«И вставать тоже пораньше, в районе 06:00—07:00. Средняя продолжительность (сна. — RT) для большинства людей в норме составляет от семи до девяти часов», — рассказал Калинкин.

По его словам, если все новогодние праздники будут сопровождаться изменённым режимом, человеку будет сложно вернуться к нормальному рабочему состоянию.

Эксперт также объяснил, что лучше избегать избыточного потребления различных салатов, тяжёлой пищи и алкоголя.

«Потому что, к сожалению, это фактор, который, с одной стороны, улучшает засыпание, но, с другой стороны, приводит к фрагментации сна и к более раннему пробуждению, а также способствует значительному увеличению количества остановок дыхания и храпа во время сна», — заключил Калинкин.

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