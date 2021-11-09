Собянин рассказал о планах по дальнейшему благоустройству парка «Яуза»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах продолжить работы по созданию парка «Яуза» в рамках проекта комплексного благоустройства зелёного массива на северо-востоке столицы.
Собянин рассказал о планах по дальнейшему благоустройству парка «Яуза»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает НСН со ссылкой на личный сайт Собянина, на правом берегу Яузы оборудуют большой детский кластер с горками для катания, а также высадят несколько тысяч деревьев и кустарников.

Кроме того, специалисты планируют обустроить общественную площадь с амфитеатром и кафетерием, создать велосипедные дорожки и беговые маршруты, возвести зону активного долголетия и другое.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях Зелёного рейтинга, созданного совместно с Российским экологическим оператором.

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