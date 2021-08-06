В Иркутске на части территорий ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщается на официальном портале города, это связано с высоким уровнем грунтовых вод и реки Ангары.

Отмечается, что «такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска под председательством вице-мэра Дмитрия Ружникова».

«В зону чрезвычайной ситуации вошли: территории предместья Марата, предместья Рабочее, микрорайона Лесной, садоводческих некоммерческих товариществ в районе нижнего бьефа реки Ангара, Плишкинского тракта, падь Грязнуха Правобережного округа города Иркутска; территории посёлка имени Горького, поселка имени Кирова и прилегающих к ним садоводческих некоммерческих товариществ, поселка имени Боково, поселка Жилкино, садоводческого некоммерческого товарищества «Ангара» (о. Комсомольский, р. Ангара) Ленинского округа города Иркутска; территория садоводческого некоммерческого товарищества «Елизовское» (о. Елизовский, р. Ангара), улица Костромская, улица Овражная Свердловского округа города Иркутска; улица Верхняя Набережная Октябрьского округа города Иркутска», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о ситуации с паводками на юге Дальнего Востока.