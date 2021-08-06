В Иркутске на части территорий ввели режим чрезвычайной ситуации

Короткая ссылка
В Иркутске на части территорий ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщается на официальном портале города, это связано с высоким уровнем грунтовых вод и реки Ангары.
В Иркутске на части территорий ввели режим чрезвычайной ситуации
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Отмечается, что «такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска под председательством вице-мэра Дмитрия Ружникова».

«В зону чрезвычайной ситуации вошли: территории предместья Марата, предместья Рабочее, микрорайона Лесной, садоводческих некоммерческих товариществ в районе нижнего бьефа реки Ангара, Плишкинского тракта, падь Грязнуха Правобережного округа города Иркутска; территории посёлка имени Горького, поселка имени Кирова и прилегающих к ним садоводческих некоммерческих товариществ, поселка имени Боково, поселка Жилкино, садоводческого некоммерческого товарищества «Ангара» (о. Комсомольский, р. Ангара) Ленинского округа города Иркутска; территория садоводческого некоммерческого товарищества «Елизовское» (о. Елизовский, р. Ангара), улица Костромская, улица Овражная Свердловского округа города Иркутска; улица Верхняя Набережная Октябрьского округа города Иркутска», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о ситуации с паводками на юге Дальнего Востока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить