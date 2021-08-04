Метеоролог рассказал о паводковой ситуации на юге Дальнего Востока

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о ситуации с паводками на юге Дальнего Востока.

«Ситуация, которая складывается на юге Дальнего востока, конечно, очень тревожная. Потому что нескончаемые ливни, а они длятся уже не первую неделю, привели к довольно значительному подъёму воды на Амуре и на Зее. Во всяком случае 5-9 августа ожидается, что они в районе Благовещенска начнут преодолевать опасную отметку. То есть, возможно подтопление. И дожди там продолжаются, они закончатся только к выходным. Так что ситуация требует пристального внимания», — считает метеоролог.

Он рассказал, что экс-тайфун, идущий с океана, затронет Японские острова.

«Выход этого тайфуна на Японские острова ожидается утром 7 августа на меридиане Токио. И 7 августа он перевалит через Японские острова, войдёт в Японское море и начнёт оказывать влияние на южное побережье Приморского края. На юге края начнутся сильные и интенсивные дожди, которые затем распространятся на весь Приморский край и на юг Сахалина. Так что двое-трое суток сильных ливней и штурмового ветра на побережье Приморскому краю практически гарантированы», — уверен Шувалов.

Метеоролог добавил, что, даже отходя на север, экс-тайфун «может внести небольшую сумятицу в церемонию закрытия Олимпиады».

Ранее стало известно, что на юге Амурской области началась эвакуация жителей сёл в связи с возможным подтоплением.