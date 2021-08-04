На юге Амурской области началась эвакуация жителей сёл в связи с возможным подтоплением

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Эвакуация жителей сел Архаринского района в Амурской области началась из-за возможного подтопления. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.
На юге Амурской области началась эвакуация жителей сёл в связи с возможным подтоплением
  • © РИА Новости / Евгений Земцов

«6—8 августа в районе села Иннокентьевка Архаринского района ожидается повышение воды до 1050 см, что выше категории опасного гидрологического явления на 20—120 см. Возможно подтопление домов, приусадебных участков и дорог», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в превентивных целях из села Новопокровка уже эвакуированы 28 человек, из них девять детей, проводится эвакуация и в селах Новопокровка, Касаткино, Северное и Свободное».

Также сообщается, что в посёлке Архара, который является административным центром Архаринского района, развернули пункт временного размещения.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU заявил, что «очень неприятная синоптическая ситуация сегодня складывается в Амурской области, туда идёт целая череда циклонов, возможны подтопления и оползни».

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