Лебедев призвал не называть варианты коронавируса штаммами

Дизайнер Артемий Лебедев в премьере нового сезона стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит», когда редакторы, освещая тему пандемии, называют варианты коронавируса штаммами.

«В этом, кстати, очень большая разница между тем, как работают редакторы в России и редакторы за границей. Во всей русской прессе везде написано «штамм дельта». Во всей иностранной прессе везде написано «вариант дельта». Потому что вирусы не являются микроорганизмами, это не часть живой природы, поэтому традиционно их не называют штаммами. Потому что штамм относится к живым существам, например к бактериям или к грибам, а коронавирус не является микроорганизмом», — сказал Лебедев.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков назвал один из симптомов инфицирования индийским вариантом коронавируса, который называют «дельта».

По словам медработника, он может проявляться в форме расстройства желудочно-кишечного тракта.