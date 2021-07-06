На заседании Совета законодателей обсудят вопросы экомониторинга в России

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Президиум Совета законодателей 6 июля проведёт заседание в режиме видео-конференц-связи, в ходе которого законодатели с профильными министрами, главами ведомств и регионов обсудят в том числе вопросы экологического мониторинга.
На заседании Совета законодателей обсудят вопросы экомониторинга в России
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Как пояснил «Парламентской газете» глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, тема экомониторинга очень важна и в настоящее время элементы этой системы можно наблюдать в Москве.

«На заседании как раз и пойдёт речь о создании системы контроля воздуха, воды и почвы, но уже в масштабах страны», — уточнил сенатор.

Он добавил, что систему экомониторинга планируется разместить на единой федеральной IT-платформе.

Как отмечается, в обсуждении примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и другие.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.

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