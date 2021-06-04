Мурашко оценил ход расследования о происхождении коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал ход расследования о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.

«Расследование по поводу происхождения идёт, финализированная версия когда будет сформирована, тогда и можно будет озвучивать. Поддерживать те или иные мнения в сегодняшней ситуации некорректно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее британский и норвежский учёные заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 был разработан в лаборатории в китайском городе Ухань.

Президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки пока нет точных данных о происхождении COVID-19. Он поручил проинформировать о результатах расследования в течение 90 дней.

В МИД Китая, в свою очередь, опровергли сообщения о тяжёлой болезни в ноябре 2019 года трёх сотрудников Уханьского института вирусологии.

В докладе ВОЗ по итогам поездки группы экспертов в Китай говорится, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно», однако учёные продолжат рассматривать различные гипотезы о его происхождении.