Мурашко оценил ход расследования о происхождении коронавируса

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал ход расследования о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко оценил ход расследования о происхождении коронавируса

    «Расследование по поводу происхождения идёт, финализированная версия когда будет сформирована, тогда и можно будет озвучивать. Поддерживать те или иные мнения в сегодняшней ситуации некорректно», — цитирует его РИА Новости.

    Ранее британский и норвежский учёные заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 был разработан в лаборатории в китайском городе Ухань.

    Президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки пока нет точных данных о происхождении COVID-19. Он поручил проинформировать о результатах расследования в течение 90 дней.

    В МИД Китая, в свою очередь, опровергли сообщения о тяжёлой болезни в ноябре 2019 года трёх сотрудников Уханьского института вирусологии.

    В докладе ВОЗ по итогам поездки группы экспертов в Китай говорится, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно», однако учёные продолжат рассматривать различные гипотезы о его происхождении.

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