В МИД России прокомментировали доклад экспертов ВОЗ о COVID-19

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В МИД России прокомментировали доклад экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
В МИД России прокомментировали доклад экспертов ВОЗ о COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующий комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

Она отметила, что ВОЗ «совместно с китайской стороной провела серьёзную исследовательскую работу в КНР».

«В январе — феврале состоялась поездка международной группы экспертов в Китай. В состав группы входили эксперты из КНР и ещё десяти стран, а также профильных международных организаций. От России в эту группу был включён заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора В.Г. Дедков», — рассказала Захарова.

Она сообщила, что «итоговый доклад стал результатом кропотливой работы всей группы».

«В нём нашли отражение различные взгляды, подходы к возникновению новой коронавирусной инфекции. Отражена и наша точка зрения. Важно, что в документе намечен путь для дальнейшей работы и международного сотрудничества по изучению причин возникновения COVID-19. Речь идёт о совместных исследованиях в области окружающей среды, зоонозов, генетики и иммунологии. Будем готовы к взаимодействию с партнёрами на этих направлениях», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай.

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