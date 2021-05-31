Биолог высказалась о конспирологических теориях возникновения COVID-19

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, специалист в области генетики и патофизиологии человека Анча Баранова высказалась в шоу Антона Красовского на YouTube о конспирологических теориях возникновения коронавирусной инфекции COVID-19.

«По всему этому коронавирусному будущему — человечество находится в очень тяжёлой ситуации. Надо перестать выяснять отношения, откуда вирус пришёл — из лаборатории или от какого-то животного. Это совершенно неважно. Сейчас важно, чтобы человечество смогло сделать это дружное приседание по избавлению от вируса», — заявила она.

По словам Барановой, провести расследование, откуда возник вирус и виноват ли кто-то в его появлении, могут только некие разведчики, а не биологи, однако она сомневается, что такого рода расследование может быть проведено объективно.

«Сейчас уже все эволюционировали, в том числе и конспирологи. Они перешли к каким-то более разумным утверждениям, хотя они продолжают оставаться конспирологическими», — отметила Баранова.

Как пояснила специалист, существуют две основные конспирологические теории возникновения рукотворных вирусов.

«Теория номер один — она полностью невозможная. Это теория о том, что есть какой-то Доктор Зло, который сидит на острове. Он сделал вредный вирус, чтобы человечество истребить или сократить до какого-то смешного количества, которое придумано. И это заточено на то, чтобы он (вирус. — RT) разрушал человека как можно сильнее, ещё и с постковидным хвостом это делал. Вот это невозможно — не по биологическим каким-то причинам, а потому, что сделать это можно только путём прикидок и экспериментов, а эти эксперименты можно делать либо на людях, либо на крупных приматах, которые контролируются ещё больше, чем люди... Но сделать всё так, чтобы это каким-то секретным образом где-то делалось и про это никто не узнал, нереально. Если бы это происходило... все бы знали, кто главный враг», — рассказала она.

Баранова отметила, что вторая теория «более тонкая и умная». Её суть заключается в том, что кто-то мог создать вирус на основе реального, который был изъят из организма, например, мыши.

«Эта теория говорит о том, что кто-то — в Китае или другой стране — пошёл в пещеры, где живут мыши, а мы давно знаем, что у мышей много вредных вирусов. Эти вирусы изучали, специально вытаскивали, притаскивали в лабораторию и затем в лаборатории сделали направленную селекцию, которая позволила этому вирусу лучше приспособиться к организму человека. Затем просто не уследили: этот вирус куда-то убежал, кто-то заболел, а потом это пошло на популяцию. Это гораздо более умная и тонкая теория, которую крайне трудно однозначно опровергнуть», — объяснила эксперт.

Как она подчеркнула, биологи эту теорию опровергнуть не могут, потому что это натуральная селекция, хоть и ускоренная, и она не будет иметь каких-либо «подписей на геноме». Также сложно представить, что специалисты, занимающиеся расследованием, смогли бы всё это доказать.

«Я считаю, что нам нужно просто отложить всё в сторону... и заняться решением проблемы», — заключила Баранова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки пока нет точных данных о происхождении COVID-19. Он поручил сообщить о результатах расследования в течение 90 дней.