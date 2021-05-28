МИД Китая оценил подготовку в США доклада о происхождении COVID-19

Пекин расценивает как политическую игру подготовку в США доклада о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он напомнил, что происхождение вируса относится к сложным научным вопросам.

«В этот раз США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы. Это лишь говорит о том, что США не интересует правда, они не хотят никаких научных исследований, это лишь политическая игра, попытка перекинуть вину на других и скинуть с себя ответственность», — цитирует представителя МИД КНР ТАСС.

По его словам, попытки Вашингтона расследовать возможное лабораторное происхождение коронавируса говорят о «скрытых мотивах» и «дурных намерениях» США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки пока нет точных данных о происхождении COVID-19. Он поручил проинформировать о результатах расследования в течение 90 дней.

В МИД Китая уже опровергли сообщения о тяжёлой болезни в ноябре 2019 года трёх сотрудников Уханьского института вирусологии.