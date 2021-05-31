В Астраханской области произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в своём Instagram.
«В 07:06 (06:06 мск) в ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение, что в Приволжском районе на автодороге село Образцово-Травино — город Астрахань, произошло ДТП с участием пассажирской «газели» и легкового автомобиля», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия есть пострадавшие, при этом разлива топлива нет.
Как уточнили в МЧС ТАСС, в результате аварии травмы получили шесть человек. Погибших нет.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Алтайском крае выросло до 11.