В Астраханской области произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки

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В Приволжском районе Астраханской области произошло столкновение пассажирской «газели» и легкового автомобиля.
В Астраханской области произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в своём Instagram.

«В 07:06 (06:06 мск) в ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение, что в Приволжском районе на автодороге село Образцово-Травино — город Астрахань, произошло ДТП с участием пассажирской «газели» и легкового автомобиля», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия есть пострадавшие, при этом разлива топлива нет. 

Как уточнили в МЧС ТАСС, в результате аварии травмы получили шесть человек. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Алтайском крае выросло до 11.

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