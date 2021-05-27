Голикова призвала усилить меры безопасности в школах во время ЕГЭ

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания с регионами по организации Единого государственного экзамена обратила внимание на необходимость усиления контроля за безопасностью в школах во время проведения ЕГЭ.

«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», — цитирует её пресс-служба.

Голикова напомнила, что в организации ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов будут задействованы более 300 тыс. человек.

ЕГЭ в текущем году будут сдавать свыше 724 тыс. выпускников, что почти на 11 тыс. больше, чем в 2020 году.

Ранее стало известно, что выпускникам 9-х и 11-х классов казанской школы №175, где 11 мая произошла стрельба, предоставят дополнительные 1,5 часа во время сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и ЕГЭ.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.

ЕГЭ в 2021 году пройдёт с 31 мая по 17 июля.

Директор школы №102 Выборгского района Санкт-Петербурга Ольга Ципляева в беседе с «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с ЕГЭ.