Голикова призвала усилить меры безопасности в школах во время ЕГЭ
- РИА Новости
«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», — цитирует её пресс-служба.
Голикова напомнила, что в организации ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов будут задействованы более 300 тыс. человек.
ЕГЭ в текущем году будут сдавать свыше 724 тыс. выпускников, что почти на 11 тыс. больше, чем в 2020 году.
Ранее стало известно, что выпускникам 9-х и 11-х классов казанской школы №175, где 11 мая произошла стрельба, предоставят дополнительные 1,5 часа во время сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и ЕГЭ.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.
Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.
ЕГЭ в 2021 году пройдёт с 31 мая по 17 июля.
Директор школы №102 Выборгского района Санкт-Петербурга Ольга Ципляева в беседе с «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с ЕГЭ.