Директор петербургской школы прокомментировала ситуацию с ЕГЭ

Короткая ссылка
Директор школы №102 Выборгского района Санкт-Петербурга Ольга Ципляева прокомментировала ситуацию с ЕГЭ.
Директор петербургской школы прокомментировала ситуацию с ЕГЭ
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» Ципляева выразила мнение, что детей готовят к сдаче экзамена с начальной школы — например, пишутся проверочные и диагностические работы, поэтому знаний ребёнка достаточно для успешного прохождения ЕГЭ. Но внимание желательно фокусировать не только на эрудиции, но и на эмоциональном состоянии выпускника.

Что касается репетитора, то, по словам эксперта, если это действующий учитель, то он может подготовить к экзамену.

«Поэтому, уважаемые родители, задумайтесь, пожалуйста, когда вы нагружаете своего ребёнка дополнительными занятиями с репетиторами, на каких-то курсах. Получите информацию о них заранее», — сказала Ципляева.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить