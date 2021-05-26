Директор петербургской школы прокомментировала ситуацию с ЕГЭ

Директор школы №102 Выборгского района Санкт-Петербурга Ольга Ципляева прокомментировала ситуацию с ЕГЭ.

Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт».

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» Ципляева выразила мнение, что детей готовят к сдаче экзамена с начальной школы — например, пишутся проверочные и диагностические работы, поэтому знаний ребёнка достаточно для успешного прохождения ЕГЭ. Но внимание желательно фокусировать не только на эрудиции, но и на эмоциональном состоянии выпускника.

Что касается репетитора, то, по словам эксперта, если это действующий учитель, то он может подготовить к экзамену.

«Поэтому, уважаемые родители, задумайтесь, пожалуйста, когда вы нагружаете своего ребёнка дополнительными занятиями с репетиторами, на каких-то курсах. Получите информацию о них заранее», — сказала Ципляева.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.