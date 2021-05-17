Выпускникам школы №175 Казани предоставят больше времени на ОГЭ и ЕГЭ

Выпускникам 9-х и 11-х классов казанской школы №175, где 11 мая произошла стрельба, предоставят дополнительные 1,5 часа во время сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в мэрии Казани.

«По результатам комиссии учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на 1,5 часа. Дополнительное время получат и ученики 11-х классов, продолжительность ЕГЭ для них также увеличена на 1,5 часа», — цитирует начальника Управления образования города Ирека Ризванова в ходе совещания ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала власти региона отменить ОГЭ в казанской школе №175.

Кроме того, сообщалось, что власти Казани могут предоставить ученикам школы №175 возможность завершить учебный процесс досрочно.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.