Выпускникам школы №175 Казани предоставят больше времени на ОГЭ и ЕГЭ

Короткая ссылка
Выпускникам 9-х и 11-х классов казанской школы №175, где 11 мая произошла стрельба, предоставят дополнительные 1,5 часа во время сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в мэрии Казани.
Выпускникам школы №175 Казани предоставят больше времени на ОГЭ и ЕГЭ
  • Reuters

«По результатам комиссии учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на 1,5 часа. Дополнительное время получат и ученики 11-х классов, продолжительность ЕГЭ для них также увеличена на 1,5 часа», — цитирует начальника Управления образования города Ирека Ризванова в ходе совещания ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала власти региона отменить ОГЭ в казанской школе №175.

Кроме того, сообщалось, что власти Казани могут предоставить ученикам школы №175 возможность завершить учебный процесс досрочно.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить