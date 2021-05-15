Ученикам казанской школы могут дать возможность завершить учебный процесс досрочно

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Власти Казани могут предоставить ученикам школы №175, где ранее произошла стрельба, возможность завершить учебный процесс досрочно.
Ученикам казанской школы могут дать возможность завершить учебный процесс досрочно
  • © РИА Новости / Пресс-служба НАК

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал администрации города.

«По итогам встреч... рассматривают следующие варианты учебы: 9-е и 11-е классы, как предлагалось чуть раньше, продолжат учёбу в школе №174 с учётом будущих экзаменов. А остальные классы перейдут на дистант. Родителям учеников остальных классов могут предложить несколько путей на выбор. К примеру, если родитель считает, что для ребёнка лучше завершить учебный процесс, такая возможность будет предоставлена», — говорится в сообщении мэрии.

Для досрочного завершения учебы родителям нужно написать заявление, итоговые оценки будут выставлены по текущим.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.

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