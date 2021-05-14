Волынец призвала власти Татарстана отменить ОГЭ в казанской школе №175
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«Я не уверена, что есть необходимость срочно возвращать детей в эту школу. К нам поступило коллективное обращение от родителей девятиклассников 175-й школы, они очень просят, чтобы для их детей отменили ОГЭ и поставили итоговые оценки. Я сейчас лично прошу об этом министра образования Республики Татарстан», — сказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».
Волынец также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. По её словам, в республике делают всё для того, чтобы максимально нивелировать последствия трагедии.
Отдельно омбудсмен поблагодарила педагогов, которые спасали детей ценой собственной жизни.
Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.