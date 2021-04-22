Утверждено расписание ЕГЭ в 2021 году

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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля.
Утверждено расписание ЕГЭ в 2021 году
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии, 3 и 4 июня — экзамен по русскому языку, 7 июня — профильная математика, 11 июня — экзамены по истории и физике, 15 июня — экзамен по обществознанию, 18 июня — экзамены по иностранным языкам (кроме устной части) и биологии, а 21 и 22 июня состоится устная часть экзамена по иностранным языкам.

Кроме того, 24 и 25 июня пройдёт экзамен по информатике.

В качестве резервных дней для сдачи ЕГЭ назначены 28 и 29 июня, а также 2 июля, в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день — 17 июля.

ЕГЭ по всем предметам начнётся в 10:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2021 году пройдёт по единому расписанию для всех регионов России.

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