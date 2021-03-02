Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2021 году

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Основной период ЕГЭ в 2021 году начнётся 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, экзамен по русскому языку планируется провести в два дня — 3 и 4 июня.
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2021 году
  • РИА Новости

Проект расписания, подготовленный Минпросвещения и Рособрнадзором, размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить следующее расписание проведения Единого государственного экзамена в 2021 году: 31 мая (понедельник) — география, литература, химия; 3 июня (четверг) — русский язык; 4 июня (пятница) — русский язык», — говорится в документе.

Отмечается, что экзамен по профильной математике планируется провести 7 июня, по истории и физике — 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, как ожидается, пройдёт 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике состоится 24 и 25 июня.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ предполагается назначить на 28, 29 июня и 2 июля, в дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день — 17 июля.

Ранее сообщалось, что в Московской области самым популярным предметом на ЕГЭ стала профильная математика.

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