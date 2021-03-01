В Подмосковье самым популярным предметом на ЕГЭ стала профильная математика

В Московской области самым популярным предметом на ЕГЭ стала профильная математика.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минобразования региона.

В 2021 году в ЕГЭ примут участие свыше 40 тыс. человек, в том числе 35 тыс. выпускников текущего года.

Профильную математику намерены сдавать более 22 тыс. школьников.

Также в тройку лидеров предметов по выбору вошли обществознание (20 тыс.) и английский язык (8 тыс.).

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали об итогах собеседования по русскому языку.