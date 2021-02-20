В Подмосковье рассказали об итогах собеседования по русскому языку

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что итоговое собеседование по русскому языку успешно прошли 99,5% девятиклассников Подмосковья. В регионе уже опубликовали результаты.

Об этом сообщает телеканал «360».

По её словам, в собеседовании принимали участие свыше 78 тыс. человек.

«Успешная сдача итогового собеседования очень важна. Она предоставляет допуск к ОГЭ. Ребята молодцы, они показали очень хорошие результаты», — сказала Ирина Каклюгина.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.