В Подмосковье рассказали об итогах собеседования по русскому языку
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Об этом сообщает телеканал «360».
По её словам, в собеседовании принимали участие свыше 78 тыс. человек.
«Успешная сдача итогового собеседования очень важна. Она предоставляет допуск к ОГЭ. Ребята молодцы, они показали очень хорошие результаты», — сказала Ирина Каклюгина.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.