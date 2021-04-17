Защита пострадавшей в ДТП с блогером Билом обжаловала решение суда

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Защита пострадавшей в массовом ДТП на Смоленской площади в Москве с участием блогера Эдварда Била обжаловала решение Тверского суда об избрании ему меры пресечения в виде запрета определённых действий, сообщил адвокат Марии Артёмовой Андрей Князев.
Защита пострадавшей в ДТП с блогером Билом обжаловала решение суда
  • © Пресс-служба Тверского суда
  • РИА Новости

«Мы подали жалобу на избрание меры пресечения Билу, она уже поступила в Мосгорсуд. Мы просим апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов Билу», — цитирует адвоката ТАСС.

По его словам, Тверской суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты, которых добивался следователь в отношении обвиняемого.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo, в котором находилась сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова.

Как передавал телеканал «360», 6 апреля пострадавшая вышла из комы. Врачи проведут женщине ещё три операции.

Эдварду Билу было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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