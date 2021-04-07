Блогеру Билу предъявлено обвинение в связи с ДТП в центре Москвы

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Он признал, что был за рулём», — заявил агентству ТАСС юрист.

Ранее Тверской суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу.

В частности, ему запрещено на два месяца выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до 08:00, водить машину и пользоваться интернетом.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой, по имеющимся данным, сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.