Блогеру Билу предъявлено обвинение в связи с ДТП в центре Москвы

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Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
Блогеру Билу предъявлено обвинение в связи с ДТП в центре Москвы
  • © РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Он признал, что был за рулём», — заявил агентству ТАСС юрист.

Ранее Тверской суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу.

В частности, ему запрещено на два месяца выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до 08:00, водить машину и пользоваться интернетом. 

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой, по имеющимся данным, сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.

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