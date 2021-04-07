Блогеру Билу предъявлено обвинение в связи с ДТП в центре Москвы
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«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Он признал, что был за рулём», — заявил агентству ТАСС юрист.
Ранее Тверской суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу.
В частности, ему запрещено на два месяца выходить за пределы жилого помещения с 20:00 до 08:00, водить машину и пользоваться интернетом.
1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой, по имеющимся данным, сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.