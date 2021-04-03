Суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП

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Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу, которого подозревают в провоцировании массового ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
Суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП
  • © МВД России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал... меру пресечения в виде запрета определённых действий на срок до 1 июня», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ему запрещается, в частности, выходить за пределы жилого помещения в определённое время, водить машину, пользоваться интернетом и так далее.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой, по имеющимся данным, сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.

Как заявил адвокат потерпевших Виталий Бородин, в настоящий момент женщина, пострадавшая в результате ДТП на Смоленской площади в Москве, остаётся в коме.

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