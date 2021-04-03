Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП на Смоленской площади

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Пострадавшая в результате ДТП на Смоленской площади в Москве остаётся в коме, сообщил адвокат потерпевших Виталий Бородин.
Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП на Смоленской площади
  • РИА Новости

«Она до сих пор не вышла из комы. Можно сказать, она при смерти», — цитирует его ТАСС.

1 апреля в центре Москвы произошло столкновение пяти автомобилей, серьёзно пострадала женщина.

По данным СМИ, в ДТП попал автомобиль блогера Эдварда Била, который выехал на встречную полосу.

В Дептрансе Москвы сообщили, что Audi блогера передвигалась по городу с подложными номерами, с начала года за машиной числится более 400 нарушений ПДД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Подробнее — в материале RT.

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