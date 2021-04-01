Дептранс обратится в прокуратуру в связи с ДТП в центре Москвы

Департамент транспорта Москвы готовит обращение в прокуратуру в связи с ДТП на Новинском бульваре в центре столицы.

В сообщении ведомства говорится, что с января 2021 года зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария.

«Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учёта и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно», — сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В департаменте заявили, что готовят обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении водителя.

«Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы», — отмечается в сообщении.

Ранее в центре Москвы произошло столкновение пяти автомобилей, пострадала женщина.

Как сообщило РИА Новости, в ДТП попал автомобиль блогера Эдварда Била.