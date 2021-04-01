В центре Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями

Короткая ссылка
В центре Москвы произошло столкновение пяти автомобилей, пострадала женщина. Об этом информирует Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.
В центре Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями
  • РИА Новости

«Сегодня на Новинском бульваре, 1/2 столкнулись пять автомобилей. Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с остальными машинами», — заявили в департаменте.

В результате произошедшего пострадала водитель Volkswagen. По данным ведомства, она находится в реанимации.

Как сообщило РИА Новости, в ДТП попал автомобиль блогера Эдварда Била. 

«Вы меня снимаете, как будто я за рулём был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал её другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он», — заявил блогер журналистам.

Ранее сообщалось, что девять машин столкнулись на МКАД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить