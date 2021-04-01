В центре Москвы произошло ДТП с пятью автомобилями

В центре Москвы произошло столкновение пяти автомобилей, пострадала женщина. Об этом информирует Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

«Сегодня на Новинском бульваре, 1/2 столкнулись пять автомобилей. Автомобиль выехал на встречку и столкнулся с остальными машинами», — заявили в департаменте.

В результате произошедшего пострадала водитель Volkswagen. По данным ведомства, она находится в реанимации.

Как сообщило РИА Новости, в ДТП попал автомобиль блогера Эдварда Била.

«Вы меня снимаете, как будто я за рулём был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал её другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он», — заявил блогер журналистам.

Ранее сообщалось, что девять машин столкнулись на МКАД.