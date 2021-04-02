Адвокат заявил о намерении блогера Била помочь пострадавшей в ДТП

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Блогер Эдвард Бил намерен оказать помощь пострадавшей в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщил его адвокат Геннадий Удунян.
Адвокат заявил о намерении блогера Била помочь пострадавшей в ДТП
  • © Мобильный репортер
  • АГН «Москва»

«Он намерен оказать помощь пострадавшей и заявил это в показаниях. Принёс извинения и очень сожалеет. Сейчас мы все боремся за её жизнь», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в центре Москвы произошло столкновение пяти автомобилей, пострадала женщина.

По данным СМИ, в ДТП попал автомобиль блогера Эдварда Била.

Департамент транспорта Москвы заявил, что готовит обращение в прокуратуру в связи с ДТП.

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