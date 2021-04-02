Адвокат заявил о намерении блогера Била помочь пострадавшей в ДТП
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- АГН «Москва»
«Он намерен оказать помощь пострадавшей и заявил это в показаниях. Принёс извинения и очень сожалеет. Сейчас мы все боремся за её жизнь», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в центре Москвы произошло столкновение пяти автомобилей, пострадала женщина.
По данным СМИ, в ДТП попал автомобиль блогера Эдварда Била.
Департамент транспорта Москвы заявил, что готовит обращение в прокуратуру в связи с ДТП.