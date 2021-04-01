После ДТП на Смоленской площади в Москве возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП на Смоленской площади в Москве по ч. 1 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

«По предварительным данным, водитель одного из автомобилей произвёл выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с четырьмя автомашинами», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП серьёзно пострадала женщина-водитель, она госпитализирована.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в центре Москвы произошло столкновение пяти автомобилей, пострадала женщина.

Как сообщило РИА Новости, в ДТП попал автомобиль блогера Эдварда Била.

Департамент транспорта Москвы заявил, что готовит обращение в прокуратуру в связи с ДТП.