Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце в Москве вышла из комы

Пострадавшая в аварии с участием нескольких автомобилей на Садовом кольце в Москве Мария Артёмова вышла из комы.

Об этом телеканалу «360» сообщил её муж.

«Положительная динамика есть. Нельзя сказать, что всё хорошо и она завтра уже пойдёт на работу, но всё идёт получше. Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили», — подтвердил её муж Константин.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что одна из пострадавших в ДТП в центре Москвы на прошлой неделе — сотрудница аппарата Госдумы, она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу, который является подозреваемым по делу о массовом ДТП в центре столицы.