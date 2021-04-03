Защита пострадавшей в ДТП с Билом заявила о несогласии с мерой пресечения блогеру

Адвокат Андрей Князев, представляющий интересы женщины, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы, заявил, что не согласен с принятой судом мерой пресечения для мужчины.

«Мы недовольны той мерой пресечения... Мы считаем, что это вызов обществу... столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?» — цитирует его ТАСС.

Юрист также выразил надежду, что подозреваемый понесёт наказание. По словам адвоката, он не увидел чувства раскаяния за содеянное у блогера.

«Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката», — добавил Князев.

Ранее Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу, которого подозревают в провоцировании массового ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой, по имеющимся данным, сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.