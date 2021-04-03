Защита пострадавшей в ДТП с Билом заявила о несогласии с мерой пресечения блогеру
- РИА Новости
«Мы недовольны той мерой пресечения... Мы считаем, что это вызов обществу... столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?» — цитирует его ТАСС.
Юрист также выразил надежду, что подозреваемый понесёт наказание. По словам адвоката, он не увидел чувства раскаяния за содеянное у блогера.
«Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката», — добавил Князев.
Ранее Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу, которого подозревают в провоцировании массового ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой, по имеющимся данным, сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo.