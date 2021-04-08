Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут три операции
- АГН «Москва»
«Ей ещё три операции предстоит на ноги, кости собрать нужно. Она пришла в себя, активна, насколько это возможно», — цитирует его РИА Новости.
1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi блогера Эдварда Била выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. В результате пострадала женщина.
Адвокат блогера рассказал, что Эдварду Билу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК России.
Как сообщал телеканал «360», 6 апреля стало известно, что Мария Артёмова вышла из комы.