Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут три операции

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Врачи проведут ещё три операции женщине, пострадавшей в результате ДТП с блогером Эдвардом Билом в центре Москвы. Об этом рассказал адвокат потерпевшей Андрей Князев.
Пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом проведут три операции
  • АГН «Москва»

«Ей ещё три операции предстоит на ноги, кости собрать нужно. Она пришла в себя, активна, насколько это возможно», — цитирует его РИА Новости

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi блогера Эдварда Била выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. В результате пострадала женщина.

Адвокат блогера рассказал, что Эдварду Билу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК России.

Как сообщал телеканал «360», 6 апреля стало известно, что Мария Артёмова вышла из комы.

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