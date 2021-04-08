Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце пришла в сознание
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Об этом «Москве 24» сообщил её адвокат Андрей Князев.
«Состояние Марии улучшается с каждым днём. Она пришла в себя, это факт, это очень хорошо. Намечено несколько операций», — рассказал представитель потерпевшей.
ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей.
Как сообщал телеканал «360», 6 апреля стало известно, что Мария Артёмова вышла из комы.
7 апреля блогеру Эдварду Билу было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.