Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце пришла в сознание

Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце в Москве Мария Артёмова пришла в себя.

Об этом «Москве 24» сообщил её адвокат Андрей Князев.

«Состояние Марии улучшается с каждым днём. Она пришла в себя, это факт, это очень хорошо. Намечено несколько операций», — рассказал представитель потерпевшей.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей.

Как сообщал телеканал «360», 6 апреля стало известно, что Мария Артёмова вышла из комы.

7 апреля блогеру Эдварду Билу было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.