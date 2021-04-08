Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце пришла в сознание

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Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце в Москве Мария Артёмова пришла в себя.
Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце пришла в сознание
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом «Москве 24» сообщил её адвокат Андрей Князев.

«Состояние Марии улучшается с каждым днём. Она пришла в себя, это факт, это очень хорошо. Намечено несколько операций», — рассказал представитель потерпевшей.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей.

Как сообщал телеканал «360», 6 апреля стало известно, что Мария Артёмова вышла из комы.

7 апреля блогеру Эдварду Билу было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

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