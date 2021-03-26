Эксперты оценили ситуацию на рынке складской недвижимости в 2020 году

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На рынке складской недвижимости в России, за исключением Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заключили рекордный объём сделок в 2020 году — 851 тыс. кв. метров, что на 45% больше уровня 2019 года.
Эксперты оценили ситуацию на рынке складской недвижимости в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обзор международной консалтинговой компании Knight Frank.

«Подобные изменения структуры ввода отражают наметившийся тренд на развитие региональных складских рынков России», — заявили в компании.

Лидерами по объёму спроса на качественную складскую недвижимость в регионах в 2015—2020 годах стали Екатеринбург (19,9%) и Новосибирск (17,8%).

Всего в прошлом году в стране ввели 1,8 млн кв. метров складских площадей.

Ранее предприниматель, руководитель компании АО «БОН Инвестиции» Энвер Эгиев в беседе с ФАН оценил последствия пандемии для рынка аренды офисной недвижимости.

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