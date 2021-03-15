На комбинате школьного питания под Красноярском найдены нарушения

Нарушения при организации питания найдены на комбинате школьного питания в красноярском Ачинске, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора Красноярского края.

«В городе Ачинске МКУ «Комбинат школьного питания» и должностные лица привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП России в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей за нарушения законодательства при организации питания», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на комбинате отсутствовали меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, и контроль на линии раздачи.

Кроме того, найдены нарушения технологии производства готовых блюд и режима хранения продуктов, на комбинате реализовывалась продукция с истекшим сроком годности.

11 марта в Красноярске после массового отравления школьников возбудили третье уголовное дело — о халатности.

В период с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксировали случаи отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет. Сообщалось о госпитализации 56 детей.