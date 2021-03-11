СК возбудил третье дело после массового отравления школьников в Красноярске

В Красноярске после массового отравления школьников возбудили третье уголовное дело — о халатности. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — приводит ТАСС сообщение.

В период с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зафиксировали случаи отравления среди учеников 25 школ в возрасте от семи до 14 лет. Сообщалось о госпитализации 56 детей.

В ходе проверки ДНК возбудителя иерсиниоза обнаружили в суточных пробах салата из моркови с яблоками и в пробах овощной продукции от поставщика. При этом во время исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не выявили.

Возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Третье уголовное дело возбуждено в Красноярске после массового отравления школьников. Новое дело возбуждено по факту халатности, сообщили в четверг журналистам в региональной прокуратуре.