В Ставропольском крае рассказали о выплатах детских пособий в 2021 году

В Ставропольском крае рассказали о ходе предоставления детских пособий в 2021 году.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Минтруда региона.

Всего с начала года помощь получили 17,6 тыс. жителей. Было выплачено 320 млн рублей пособий на детей.

С февраля выплаты проиндексированы на 4,9%.

При рождении ребёнка выплата составляет 18 886 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком увеличен до 7082 рублей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о работе по выплатам регионального маткапитала.