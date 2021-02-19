В Ставропольском крае рассказали о выплатах детских пособий в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Минтруда региона.
Всего с начала года помощь получили 17,6 тыс. жителей. Было выплачено 320 млн рублей пособий на детей.
С февраля выплаты проиндексированы на 4,9%.
При рождении ребёнка выплата составляет 18 886 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком увеличен до 7082 рублей.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о работе по выплатам регионального маткапитала.