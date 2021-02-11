В Севастополе рассказали о работе по выплатам регионального маткапитала

В Севастополе рассказали о работе по выплатам регионального материнского капитала. Суммы в размере 100 тыс. рублей выдаются с 2020 года семьям при рождении второго ребёнка.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На сегодняшний день региональный маткапитал уже получили порядка 800 севастопольских семей», — заявили в пресс-службе городского правительства.

За счёт средств федерального бюджета в прошлом году финподдержку при рождении первых, третьих и последующих детей получили около 5 тыс. семей. Общая сумма выплат составила примерно 580 млн рублей.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги.