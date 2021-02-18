Врач рассказала о питании для переболевших COVID-19

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Кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова рассказала о питании для переболевших COVID-19.
Врач рассказала о питании для переболевших COVID-19
  • Reuters

В беседе с ФАН она заявила, что для восстановления иммунитета употребления определённых продуктов недостаточно — нужно разнообразное и полноценное питание.

«У такого человека всегда должен быть завтрак в восемь-девять часов утра, тогда, когда вырабатываются гормоны стресса и организм готов принять еду. Завтрак должен состоять из белка — тостовый хлеб с авокадо и яйцом, сырники из рикотты», — считает Добрецова.

По её словам, необходимо употреблять по 400 граммов овощей и фруктов, но не картофель.

«Именно во фруктах есть необходимое количество клетчатки, которая выводит из кишечника различные токсины, а это также нормализует сниженный иммунитет», — пояснила она.

Как отметила эксперт, помочь нервной системе может шоколад, в котором большое количество бобов, от 70%.

Что касается специй, то Добрецова советует исключить их из рациона, так как у переболевшего может быть искажено вкусовое восприятие.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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