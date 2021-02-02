В Москве рассказали о самых популярных именах для новорождённых

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В Москве в 2020 году самыми популярными именами для новорождённых стали София и Александр.
В Москве рассказали о самых популярных именах для новорождённых
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Если говорить о динамике, то по сравнению с 2019 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Лев, Матвей, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана», — приводится в материале сообщение пресс-службы столичного управления ЗАГС.

Также в топ популярных имён для мальчиков вошли Михаил, Максим, Артём, Марк и Иван. Среди женских имен популярны Мария, Анна, Алиса, Виктория, Полина.

Самыми популярными необычными именами стали Стефания, Роберт, Оливия, Мелания, Златослава, Злата, Стефан и Теодор.

Иногда детям дают древнегреческие имена: Афина, Дионис, Афродита, Одиссей.

Также детей называли Искра, Мальвина, Корней, Леонардо, Рианна, Гарри, Север, Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Оливье, одного мальчика назвали Рим, а две девочки получили географические имена Индия и Вена.

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